Kullu News: स्वयंसेवियों ने संवारी अंबिका माता मंदिर की सीढ़ियां

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एनएसएस प्रभारी डॉ. बबीता कश्यप और श्याम स्वरूप रांटा ने बताया कि स्वयंसेवियों ने सीढ़ियों के आसपास उगी झाड़ियों और मंदिर परिसर में फैली गंदगी को हटाया। इस दौरान उन्होंने श्रमदान, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के बाद स्वयंसेवियों ने अंबिका माता मंदिर में भजन प्रस्तुत किए और माता के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इससे मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि विनोद शहजादा ने स्वयंसेवियों को अनुशासन, मेहनत, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।