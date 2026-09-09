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Kullu News: बंजार कॉलेज पहुंची एचआरटीसी की बस

Thu, 10 Sep 2026 05:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:32 AM IST
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HRTC bus reaches Banjar College.
बंजार/गुशैणी (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय बंजार के छात्र-छात्राओं की लंबे समय से चली आ रही बस सुविधा की मांग बुधवार को पूरी हो गई। सफल ट्रायल के बाद एचआरटीसी की बस राजकीय महाविद्यालय बंजार परिसर में पहुंची। बस के कॉलेज पहुंचने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई।
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इस अवसर पर एनएसयूआई ने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों, एचआरटीसी बंजार के अड्डा प्रभारी और बस चालक को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।
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एनएसयूआई के जिला कुल्लू सचिव विकास, सदस्य टिकम ठाकुर, चंदन शर्मा, कमलेश भारती, योगेश्वरी सहित आरती चौहान ने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस सुविधा मिलने से उन्हें आवागमन में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन लगातार आवाज उठाती रहेगी। एनएसयूआई ने एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां का भी आभार व्यक्त किया गया।
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