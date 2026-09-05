Kullu News: क्षेत्रीय अस्पताल के वार्ड भरे, अब गैलरी में लगाने पड़े बेड

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बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में वायरल से पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। विज्ञापन

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बरसात में वायरल और डायरिया की चपेट में आने का खतरा वैसे भी बढ़ जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत ठाकुर ने कहा कि बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र का रुख करें, ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है, जो लोगों को बीमार कर रहा है। संवाद बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में वायरल से पीड़ितों की संख्या बढ़ी है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बरसात में वायरल और डायरिया की चपेट में आने का खतरा वैसे भी बढ़ जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत ठाकुर ने कहा कि बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र का रुख करें, ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है, जो लोगों को बीमार कर रहा है। संवाद

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कुल्लू। जिले में बदलते मौसम में लोग बीमार पड़ रहे हैं। वायरल की चपेट में आने से अब अस्पताल भी भरने लगे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की मेडिसिन और आपातकालीन ओपीडी में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल का मेडिसिन वार्ड मरीजों से भर गया है। वार्ड में मरीजों के उपचार के लिए 80 बिस्तरों की व्यवस्था है। सभी बिस्तरें मरीजों से भरे हैं। अब गैलरी में अतिरिक्त बिस्तर स्थापित कर मरीजों का उपचार करना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है।