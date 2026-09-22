Kullu News: जापानी फल के दाम दो दिन में 30 रुपये बढ़े

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बागवान देवराज, उमेश कुमार, लखनपाल, मनोज, हंस राज, प्रवीन और संजय कुमार ने बताया कि सीजन की शुरुआत में जापानी फल के कम दाम मिले थे। इससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं हो पाई। अब मांग बढ़ने के साथ मंडी में इसके भाव में भी लगातार तेजी आ रही है।बागवानों के अनुसार जापानी फल का सीजन अंतिम दौर में पहुंच गया है, लेकिन मंडी में इसकी मांग बनी हुई है। ऐसे में भाव में हुई बढ़ोतरी उनके लिए राहत लेकर आई है। मंगलवार को 170 रुपये प्रति किलो का भाव मिलने से आने वाले दिनों में भी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। संवाद