Kullu News: जापानी फल के दाम दो दिन में 30 रुपये बढ़े
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:14 PM IST
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कुल्लू। भुंतर सब्जी मंडी में जापानी फल के दामों में तेजी आई है। दो दिन में भाव 30 रुपये प्रति किलो बढ़कर 140 से 170 रुपये पहुंच गया है। दाम बढ़ने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें सीजन के अंतिम दौर में बेहतर आमदनी की उम्मीद जगी है।
बागवान देवराज, उमेश कुमार, लखनपाल, मनोज, हंस राज, प्रवीन और संजय कुमार ने बताया कि सीजन की शुरुआत में जापानी फल के कम दाम मिले थे। इससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं हो पाई। अब मांग बढ़ने के साथ मंडी में इसके भाव में भी लगातार तेजी आ रही है।
बागवानों के अनुसार जापानी फल का सीजन अंतिम दौर में पहुंच गया है, लेकिन मंडी में इसकी मांग बनी हुई है। ऐसे में भाव में हुई बढ़ोतरी उनके लिए राहत लेकर आई है। मंगलवार को 170 रुपये प्रति किलो का भाव मिलने से आने वाले दिनों में भी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। संवाद
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बागवान देवराज, उमेश कुमार, लखनपाल, मनोज, हंस राज, प्रवीन और संजय कुमार ने बताया कि सीजन की शुरुआत में जापानी फल के कम दाम मिले थे। इससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं हो पाई। अब मांग बढ़ने के साथ मंडी में इसके भाव में भी लगातार तेजी आ रही है।
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बागवानों के अनुसार जापानी फल का सीजन अंतिम दौर में पहुंच गया है, लेकिन मंडी में इसकी मांग बनी हुई है। ऐसे में भाव में हुई बढ़ोतरी उनके लिए राहत लेकर आई है। मंगलवार को 170 रुपये प्रति किलो का भाव मिलने से आने वाले दिनों में भी अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। संवाद
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