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Kullu News: चोर की तलाश में पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

Wed, 11 Nov 2026 10:04 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:04 PM IST
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The police are examining CCTV footage in search of the thief.
भुंतर (कुल्लू)। नगर पंचायत भुंतर में आभूषण की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर तक पहुंचने के लिए पुलिस दुकान और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बीते दिनों भुंतर स्थित एक आभूषण की दुकान को चोर ने निशाना बनाया था। आरोपी दुकान से करीब डेढ़ किलो चांदी और 15 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गया। घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब दुकान के भीतर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच कर रही है, जिससे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। एसपी अभिषेक एस ने कहा कि वारदात के आसपास के क्षेत्रों में लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है।
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