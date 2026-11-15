Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:10 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:10 PM IST
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भर्ती : पुलिस लाइन बाशिंग में आरक्षी भर्ती के लिए पुरुष व महिला वर्ग में अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण सुबह 9 बजे से होगा। इसमें वे प्रतिभागी शामिल होंगे जो किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि में नहीं आ सके थे।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी हारियान क्षेत्र की परिक्रमा के दौरान बनोगी ठाणा पहुंचेंगे। देवता हारियानों के साथ मिलकर देव कारज का निर्वहन अपराह्न 2:30 बजे करेंगे।
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शिक्षा : शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में शैक्षणिक सत्र के दौरान स्वयंसेवियों को एनएसएस के सिद्धांतों की जानकारी अपराह्न 1:30 बजे से दी जाएगी।
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काम की बात
मनाली शहर की गुरुद्वारा सड़क पर सीवरेज लाइन का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके चलते सड़क से छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
......स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से सुरेंद्र सिंह और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रोहित वर्मा
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी हारियान क्षेत्र की परिक्रमा के दौरान बनोगी ठाणा पहुंचेंगे। देवता हारियानों के साथ मिलकर देव कारज का निर्वहन अपराह्न 2:30 बजे करेंगे।
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शिक्षा : शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में शैक्षणिक सत्र के दौरान स्वयंसेवियों को एनएसएस के सिद्धांतों की जानकारी अपराह्न 1:30 बजे से दी जाएगी।
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काम की बात
मनाली शहर की गुरुद्वारा सड़क पर सीवरेज लाइन का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके चलते सड़क से छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
......स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से सुरेंद्र सिंह और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रोहित वर्मा
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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