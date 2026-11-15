Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   The volunteers learned the nuances of theatre.

Kullu News: स्वयंसेवियों ने रंगमंच की बारीकियों को समझा

Sun, 15 Nov 2026 04:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 04:32 PM IST
विज्ञापन
The volunteers learned the nuances of theatre.
कुल्लू स्कूल में एनएसएस शिविर में रंगकर्मी केहर ने किया जागरूक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने और व्यक्तित्व को निखारने का भी सशक्त जरिया है। अभिनय और कला के माध्यम से आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। इसी महत्व से शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में एनएसएस शिविर के स्वयंसेवियों को रूबरू करवाया गया। सात दिवसीय शिविर में रविवार को प्रसिद्ध रंगकर्मी केहर सिंह ठाकुर स्रोत व्यक्ति के रूप में शामिल हुए। उन्होंने स्वयंसेवियों को जीवन में कला और रंगमंच के महत्व की जानकारी दी। साथ ही रंगमंच से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए व्यक्तित्व विकास में कला की भूमिका पर प्रकाश डाला।

रविवार को शिविर की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। स्वयंसेवियों ने अपर ढालपुर से भारत भारती और ओएलएस मार्ग होते हुए विद्यालय परिसर तक प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्वयंसेवियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शैक्षणिक सत्र के बाद स्वयंसेवियों ने परेड का अभ्यास किया। शाम को आरती के बाद सांस्कृतिक सत्र आयोजित किया गया। इसमें स्वयंसेवियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों से समां बांधा। प्रधानाचार्य नीलम कपूर सूद ने स्वयंसेवियों को एनएसएस के महत्व और इसकी गतिविधियों के बारे में बताया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी मंजू आनंद और डॉ. धीरज शर्मा भी उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed