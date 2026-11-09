Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Campaign launched to protect youth from tobacco addiction

Kullu News: युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए छेड़ी मुहिम

Mon, 09 Nov 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Campaign launched to protect youth from tobacco addiction
जिला कुल्लू में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ।-संवाद
कुल्लू। युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने और समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने सोमवार को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कुल्लू डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और युवाओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और ई-सिगरेट जैसे उत्पाद कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। युवाओं को इसकी लत से बचाने के लिए जागरूकता के साथ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ 28 अक्तूबर को नई दिल्ली में किया गया था। यह 60 दिवसीय अभियान 26 दिसंबर तक चलेगा। जिला कुल्लू में इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के साथ गांवों को भी तंबाकू मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियान के दौरान तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित करने तथा सामाजिक माध्यमों से युवाओं को जोड़ने की पहल होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा या युवा तंबाकू सेवन की शुरुआत न करे और पहले से इसका सेवन कर रहे लोगों को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed