Kullu News: जनगणना ड्यूटी में तैनात अध्यापकों ने मांगा पांच दिन का अवकाश

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कर्मचारियों ने बताया कि जनगणना कार्य के साथ उन्हें अपनी नियमित जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं। जिले के बंजार, आनी, निरमंड, सैंज और नग्गर उपमंडलों में सैकड़ों अध्यापक कर्मचारी पिछले एक माह से जनगणना कार्य में सेवाएं दे रहे हैं। लगातार ड्यूटी के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञापन

अध्यापक कर्मचारियों राकेश कुमार, आलम चंद, गोपी चंद, सुंदर सिंह, रमेश, नरेश कुमार, चमन राम, दिले राम, देवी राम, झाबेराम, मान दास, नारंग लाल, सुमम, लेखराज, भगवान दास और अजय ने उपायुक्त से मांग की है कि एक माह से लगातार जनगणना ड्यूटी दे रहे सभी कर्मचारियों को पांच दिन का प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाए। संवाद कर्मचारियों ने बताया कि जनगणना कार्य के साथ उन्हें अपनी नियमित जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं। जिले के बंजार, आनी, निरमंड, सैंज और नग्गर उपमंडलों में सैकड़ों अध्यापक कर्मचारी पिछले एक माह से जनगणना कार्य में सेवाएं दे रहे हैं। लगातार ड्यूटी के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।अध्यापक कर्मचारियों राकेश कुमार, आलम चंद, गोपी चंद, सुंदर सिंह, रमेश, नरेश कुमार, चमन राम, दिले राम, देवी राम, झाबेराम, मान दास, नारंग लाल, सुमम, लेखराज, भगवान दास और अजय ने उपायुक्त से मांग की है कि एक माह से लगातार जनगणना ड्यूटी दे रहे सभी कर्मचारियों को पांच दिन का प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाए। संवाद

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कुल्लू। जिलेभर में जनगणना कार्य में तैनात अध्यापक कर्मचारियों ने उपायुक्त से पांच दिन का प्रतिपूरक अवकाश देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि अन्य जिलों की तुलना में कुल्लू में उन्हें पिछले एक माह से लगातार जनगणना ड्यूटी निभानी पड़ रही है। लगातार ड्यूटी के चलते उन्हें अवकाश और आराम का समय नहीं मिल पा रहा है।