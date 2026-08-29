Kullu News: एनडीआरएफ ने सिखाया, आपदा में कैसे बचें

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एनडीआरएफ के उप कमांडेंट संजीव कुमार नेगी की टीम ने भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, अग्निकांड सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आपदा में घबराने के बजाय धैर्य और सतर्कता के साथ सही निर्णय लेना जरूरी है। भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली ड्रॉप-कवर-होल्ड तकनीक का विद्यार्थियों से अभ्यास करवाया गया। एनडीआरएफ टीम ने बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों और सामग्री का प्रदर्शन कर उनके उपयोग की जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य आरएस राणा ने एनडीआरएफ का आभार जताया है। संवाद

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कुल्लू। डीएवी स्कूल मौहल में विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने आपदा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।