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Kullu News: तार स्पेन के सहारे गांव, अब सड़क से आसान होगा सफर

Thu, 24 Sep 2026 10:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 24 Sep 2026 10:42 AM IST
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Tarr is a suburban village in Spain, now easy to travel by road
कुल्लू। लगघाटी में खेपरी से मथाला तक जल्द सड़क निर्माण शुरू होने वाला है। सड़क बनने से अब तक तार स्पेन के सहारे रोजमर्रा का सामान गांव तक पहुंचाने और मरीजों को चारपाई या कुर्सी पर बैठाकर सड़क तक पहुंचाने की मजबूरी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ठेकेदार को कार्य शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है।
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लोक निर्माण विभाग के अनुसार खेपरी से मथाला तक 4.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 6.82 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत सड़क को मंजूरी मिली है। सड़क निर्माण के साथ पासिंग स्थल, निकासी नालियों समेत अन्य जरूरी कार्य भी किए जाएंगे।
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खेपरी से मथाला तक सड़क बनने से मथाला और आसपास के गांवों में रहने वाली 600 से अधिक की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क सुविधा मिलने से लोगों को रोजमर्रा का सामान पहुंचाने, पैदल आवाजाही और मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में राहत मिलेगी।
पांच किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी
क्षेत्र के लोगों के अनुसार वर्तमान में गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब पांच किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। रोजमर्रा का सामान तार स्पेन के माध्यम से गांव तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी किसी व्यक्ति के बीमार होने पर होती है। मरीज को चारपाई या कुर्सी पर बैठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार समय पर उपचार न मिलने से मरीज की रास्ते में ही मौत तक हो जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-4 के तहत सड़क को स्वीकृति मिली है। बजट का प्रावधान हो चुका है और टेंडर की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मौके पर जल्द सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। बीसी नेगी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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