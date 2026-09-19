Kullu News: थिरोट प्रोजेक्ट और त्रिलोकनाथ मंदिर पहुंचे विद्यार्थी

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थिरोट परियोजना में विद्यार्थियों ने जल से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझा। इसके बाद विद्यार्थियों ने त्रिलोकनाथ मंदिर का भ्रमण कर इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों ने स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत को नजदीक से जाना। भ्रमण के शुभारंभ पर प्रधानाचार्य युद्धवीर सिंह ने केलांग से विद्यार्थियों और शिक्षकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।भ्रमण में प्राथमिक शिक्षक रोशन लाल, प्रिंस, संदीप कुमार शर्मा, सुजाता यादव और मोहम्मद जफर विद्यार्थियों के साथ रहे। प्रधानाचार्य युद्धवीर सिंह ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, संस्कृति और स्थानीय विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद