Kullu News: 26 को होगी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक

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बैठक में उपमंडल स्तर पर योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे। उपमंडल के सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।तहसीलदार बंजार और सैंज को अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, खंड विकास अधिकारी बंजार को सभागार की साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। संवाद