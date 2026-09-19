Kullu News: 26 को होगी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:32 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:32 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। उपमंडल बंजार में उपमंडल स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक 26 सितंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह करेंगे। बैठक खंड विकास अधिकारी कार्यालय बंजार के सभागार में आयोजित होगी।
बैठक में उपमंडल स्तर पर योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे। उपमंडल के सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसीलदार बंजार और सैंज को अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, खंड विकास अधिकारी बंजार को सभागार की साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। संवाद
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बैठक में उपमंडल स्तर पर योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्य भाग लेंगे। उपमंडल के सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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तहसीलदार बंजार और सैंज को अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, खंड विकास अधिकारी बंजार को सभागार की साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। संवाद
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