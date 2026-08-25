Kullu News: विद्यार्थियों ने आपदा में बचाव के लिए सीखी तकनीक

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राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन और जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान विद्यार्थियों को आपात स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखने और सही तकनीकों का इस्तेमाल कर जान-माल की सुरक्षा करने का अभ्यास करवाया गया। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों ने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ दूसरों की मदद करने के तरीके भी सीखे। विज्ञापन

एनडीआरएफ निरीक्षक राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान विद्यार्थियों को सीपीआर, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय, बाढ़ से बचाव, गैस सिलिंडर में आग लगने की स्थिति में बचाव तकनीक और अन्य आपदा प्रबंधन उपायों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उपनिरीक्षक प्यारे लाल भंडारी के साथ बचाव दल के सदस्य महीपाल, विपिन और खालिद मौजूद रहे। संवाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन और जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान विद्यार्थियों को आपात स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य बनाए रखने और सही तकनीकों का इस्तेमाल कर जान-माल की सुरक्षा करने का अभ्यास करवाया गया। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों ने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ दूसरों की मदद करने के तरीके भी सीखे।एनडीआरएफ निरीक्षक राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान विद्यार्थियों को सीपीआर, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय, बाढ़ से बचाव, गैस सिलिंडर में आग लगने की स्थिति में बचाव तकनीक और अन्य आपदा प्रबंधन उपायों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उपनिरीक्षक प्यारे लाल भंडारी के साथ बचाव दल के सदस्य महीपाल, विपिन और खालिद मौजूद रहे। संवाद

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कुल्लू। जिले में वर्ष 2023 से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे क्षेत्रों में लगघाटी का बागन गांव भी शामिल है। गांव में बीते वर्ष सितंबर में आपदा से भारी नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए विद्यार्थियों को आपात स्थिति में सुरक्षित रहने और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागन में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया।