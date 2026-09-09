Kullu News: प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने खरीदीं पसंदीदा किताबें

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शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने अपनी रुचि के अनुसार इतिहास, साहित्य, राजनीति और वाणिज्य से संबंधित पुस्तकें भी खरीदीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न लेखकों की पुस्तकों और समकालीन विषयों पर उपलब्ध साहित्य की जानकारी हासिल की।पनारसा कॉलेज के प्रोफेसर किशन लाल ने बताया कि भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकों से जोड़ना, पठन संस्कृति को बढ़ावा देना और पाठ्यक्रम से इतर ज्ञान के स्रोतों से परिचित करवाना था। विद्यार्थियों ने पुस्तक प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक और अध्ययन अनुभव को समृद्ध करने वाला अवसर बताया। भाषा विभाग की यह पहल विद्यार्थियों में स्वतंत्र अध्ययन, बौद्धिक विकास और साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।