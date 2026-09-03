Kullu News: पुजाली में छात्रा खिलाड़ी खेल में दिखाएंगी प्रतिभा

संवाद न्यूज एजेंसीबंजार (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजाली में वीरवार को अंडर-14 छात्रा वर्ग की तीन दिवसीय खंडस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।प्रतियोगिता में 14 स्कूलों की करीब 200 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो और बैडमिंटन के मुकाबले करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर इतिहास प्रवक्ता भूप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खिलाड़ी छात्राओं ने मार्चपास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी।इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्राओं ने कुल्लवी नाटी पेश कर सभी का मनोरंजन किया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगजीवन राम और खंड खेलकूद प्रभारी महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि खेलों में अनुशासन का विशेष महत्व है। खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। संवाद