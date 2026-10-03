Kullu News: उपाध्यक्ष बनने के बाद कुल्लू पहुंचने पर शिवानी का स्वागत

......................संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अधिवक्ता शिवानी शर्मा का शनिवार को कुल्लू पहुंचने पर बार एसोसिएशन ने स्वागत किया। बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष नरेश सूद ने कहा कि शिवानी शर्मा का हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला उपाध्यक्ष बनना कुल्लू बार एसोसिएशन के लिए गौरव की बात है।शिवानी शर्मा ने कहा कि उपाध्यक्ष का दायित्व उनके लिए सम्मान के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वह अधिवक्ताओं के हितों और कल्याण से जुड़े मामलों को पूरी निष्ठा से बार काउंसिल के समक्ष रखेंगी। उन्होंने वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय तथा समस्याओं के समयबद्ध समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर, चुनेश्वर ठाकुर, गोविंद्र सिंह ठाकुर, हेमंत ठाकुर, मित्र भूषण, लाहौल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश आनंद आदि उपस्थित रहे। संवाद