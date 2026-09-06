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Kullu News: रॉयल सेब की छलांग, 80 से 116 तक पहुंचा रेट

Sun, 06 Sep 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:12 PM IST
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Royal apple prices surge; rates rise from 80 to 116.
कुल्लू के भुंतर सब्जी मंडी में सेब की पैकिंग करने में जुटे कामगार।-संवाद
कुल्लू। जिले में सेब सीजन जोरों पर है। बागवान बगीचों से सेब का तुड़ान कर मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को मंडियों में रॉयल सेब 116 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह रॉयल सेब ने लंबी छलांग लगाई है। इसके दाम 80 से 116 रुपये तक पहुंच गए हैं। ऐसे में रॉयल के दाम में 36 रुपये का इजाफा हुआ है।
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बीते शनिवार को मंडियां बंद रहीं। रविवार को रॉयल की छलांग से मंडियों की शुरुआत हुई। बेहतर दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे। जिले में इस बार सेब की फसल कम है और बेहतर दाम मिलने से बागवानों को आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। पिछले सप्ताह मंडियों में रॉयल सेब 45 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा था।
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इससे बागवान मायूस थे। बागवान सोहन लाल, ज्वाला दास, गुड्डू राम, मोहन, प्रीतम, अशोक ने कहा कि रविवार को रॉयल सेब के दाम बेहतर मिले हैं। रॉयल सेब 70 से 116 रुपये प्रति किलाग्राम तक बिका है। उन्होंने कहा कि भुंतर संब्जी मंडी में स्माॅल श्रेणी का रॉयल सेब 70, मीडियम 85, लार्ज 110 और एक्स्ट्रा लार्ज 116 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका है। इससे बागवानों को आगामी दिनों में फसल के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। जिले में सेब ही लोगों की आर्थिकी की रीढ़ है। संवाद
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