Kullu News: आईएसबीटी जाने वाले मार्ग होंगे दुरुस्त

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कुल्लू-मनाली सड़क के जीरो पॉइंट से गैस एजेंसी होते हुए भूतनाथ मंदिर तक सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। इसके अलावा भूतनाथ डबललेन पुल से आईएसबीटी तक जाने वाले मार्ग पर भी कई जगह गढ्ढे हैं। इस कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन अब सड़क के उन हिस्सों में टारिंग की जाएगी।जिन स्थानों पर पानी जमा होने की समस्या रहती है, वहां पेवर लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जलभराव वाले स्थानों पर केवल टारिंग करने से सड़क ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। पानी रुकने के कारण टारिंग उखड़ जाती है और कुछ समय बाद फिर से सड़क पर गड्ढे बनने लगते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पेवर बिछाए जाएंगे। इस संबंध में नगर परिषद की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन की मदद से 21 लाख का बजट उपलब्ध करवाया है। लोक निर्माण विभाग की मदद से बस अड्डा को जोड़ने वाली सभी सड़कों की टारिंग की जा रही है। संवाद