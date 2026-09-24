Kullu News: बंजार के चिपनी में 15 बकरियां बीमार, 3 की मौत

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पवन सिंह ठाकुर के अनुसार बकरियों के बीमार होने की सूचना मिलने पर उन्होंने पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय बंजार के प्रभारी डॉ. गणेश शर्मा से संपर्क कर गांव में टीम भेजने का आग्रह किया। इसके अलावा 1962 पशु चिकित्सा मोबाइल हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दो दिन तक टीम गांव नहीं पहुंची। बाद में टीम पहुंची, लेकिन आधे रास्ते से लौट गई।उन्होंने कहा कि विभाग की टीम चिपनी पहुंची थी, लेकिन पशुपालकों की शिकायत के अनुसार बकरियों का उचित उपचार नहीं किया गया। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि गांव में विशेषज्ञ टीम भेजी जाए, बीमार बकरियों का उपचार किया जाए और बीमारी का पता लगाने के लिए सैंपल लिए जाएं। उधर, पशु चिकित्सालय बंजार के प्रभारी डॉ. गणेश शर्मा ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। बीमार बकरियों को इंजेक्शन लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बकरियों को बुखार की शिकायत है और फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।