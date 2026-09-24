Kullu News: ढालपुर में भाजपा का प्रदर्शन, सीएम का पुतला जलाने पर हुई धक्कामुक्की

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प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें पुतला जलाने से रोक दिया।इस बीच पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्कामुक्की हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढालपुर चौक पर नारेबाजी कर विरोध जताया।पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब दो हजार सरकारी संस्थान बंद किए गए। पूर्व भाजपा सरकार के समय खोले गए कई संस्थानों को प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफाई किया गया।गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से प्रदेश को नियमित बजट मिलता है, बावजूद सरकार आर्थिक तंगी की बात कर रही है।बंजार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का श्रेय प्रदेश सरकार ले रही है। प्रदर्शन के दौरान नरोतम ठाकुर, अखिलेश कूपर, भीम सेन, किसान मोर्चा अध्यक्ष दुनी चंद, महिला मोर्चा अध्यक्ष बिंदिया सूद, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्विजय आनंद समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।