Kullu News: मड़ग्रां की रिहाना बनीं सर्वश्रेष्ठ एथलीट

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100 मीटर दौड़ में उदयपुर की संध्या प्रथम, शकोली की आकांक्षा द्वितीय और तिंदी की विद्या ज्योति तृतीय रहीं। 200 मीटर में भी संध्या ने पहला स्थान हासिल किया। आकांक्षा दूसरे और मड़ग्रां की सृष्टि तीसरे स्थान पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में रिहाना ने पहला, शकोली की पुष्पा ने दूसरा और थिरोट की समीक्षा ने तीसरा स्थान हासिल किया। 800 मीटर में भी रिहाना प्रथम रहीं। तिंदी की हेतांशी द्वितीय और शकोली की पुष्पा तृतीय रहीं। गोला फेंक में मड़ग्रां की आशा कुमारी प्रथम, केलांग की मानकू द्वितीय और तिंदी की अनुष्का तृतीय रहीं।डिस्कस थ्रो में अनन्या ने पहला, गोशाल की निवेदिता ने दूसरा और शकोली की आकांक्षा ने तीसरा स्थान हासिल किया। भाला फेंक में थिरोट की समीक्षा प्रथम, त्रिलोकनाथ की कनिका द्वितीय और उदयपुर की प्रशिका तृतीय रहीं। ऊंची कूद में मड़ग्रां की राखी ने पहला, उदयपुर की तनिषा ने दूसरा और शकोली की पुष्पा ने तीसरा स्थान हासिल किया। लंबी कूद में रिहाना प्रथम, तिंदी की विद्याज्योति द्वितीय और उदयपुर की तनिषा तृतीय रहीं। संवाद