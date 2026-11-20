विज्ञापन



इससे देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अपने मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन उनका मंत्री की तारीफ करना दुर्भाग्यपूर्ण है। गोविंद ठाकुर ने मांग की कि मुख्यमंत्री सुक्खू, मंत्री जगत सिंह नेगी और पूरी कांग्रेस पार्टी देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। भारतीय सेना राजनीति से ऊपर है और उसके सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। संवाद

विज्ञापन

मनाली (कुल्लू)। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंत्री जगत सिंह नेगी के विधानसभा में भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों की भूमिका पर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना के छक्के छूटने जैसी टिप्पणी करना सैनिकों की वीरता और बलिदान का अपमान है।