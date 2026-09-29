फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Protest over demands of Luhri Project-affected people on the 27th

Kullu News: लूहरी प्रोजेक्ट प्रभावितों की मांगों पर प्रदर्शन 27 को

Tue, 29 Sep 2026 11:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Protest over demands of Luhri Project-affected people on the 27th
निरथ में लूहरी परियोजना प्रभावितों ने विभिन्न मांगों को लेकर तैयार की रणनीति। स्रोत : सभा
रामपुर बुशहर। सतलुज नदी पर निर्माणाधीन एसजेवीएन की 210 मेगावाट परियोजना से प्रभावित पंचायतों के किसानों और ग्रामीणों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
विज्ञापन

परियोजना निर्माण के लिए भूमि देने वाले प्रभावितों, किसानों की फसलों और मकानों में आईं दरारों का मुआवजा न मिलने से प्रभावितों में परियोजना प्रबंधन के प्रति खासा रोष है। प्रभावितों की समस्याओं को लेकर किसान सभा 27 अक्तूबर को परियोजना प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
विज्ञापन

किसान सभा ने चेताया है कि प्रभावित किसानों की मांगें पूरी न होने तक किसान सभा का संघर्ष जारी रहेगा और किसानों की मांगों को लेकर सभा निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। लूहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावित सचिवालय कमेटी की बैठक मंगलवार को निरथ में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में परियोजना प्रभावित किसानों के लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान 27 अक्तूबर को होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई।
बैठक में हिमाचल किसान सभा लूहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित कमेटी के महासचिव देवकी नंद और कृष्णा राणा ने कहा कि लूहरी परियोजना प्रभावित किसानों की मांगों को पूरा करने में सरकार, प्रशासन और सतलुज जल विद्युत निगम में पूरी तरह विफल रहे हैं।

परियोजना प्रबंधन और किसान सभा के बीच बार-बार समझौते होने और सहमति बनने के बाद भी बरकेली गांव, फाटी देहरा, बायल, गड़ेज में 2021-22 का फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed