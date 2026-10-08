हिमाचल: मनाली दौरा पूरा कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रवाना, एसडीएम ने जताया आभार; देखें झलकियां

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मनाली दौरा गुरुवार सुबह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राष्ट्रपति सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। उनके प्रस्थान के साथ ही पिछले दो दिनों से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में जुटे प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया था। मनाली से अटल टनल और हिडिंबा मंदिर तक पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

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