हिमाचल: मनाली दौरा पूरा कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रवाना, एसडीएम ने जताया आभार; देखें झलकियां
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार सुबह मनाली का दो दिवसीय दौरा पूरा कर सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दौरे के दौरान प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व यातायात के व्यापक इंतजाम किए थे। एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने दौरे को सफल बनाने में सहयोग के लिए स्थानीय लोगों और सभी संबंधित पक्षों का आभार जताया।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मनाली दौरा गुरुवार सुबह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राष्ट्रपति सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। उनके प्रस्थान के साथ ही पिछले दो दिनों से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में जुटे प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया था। मनाली से अटल टनल और हिडिंबा मंदिर तक पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रही चुनौती
राष्ट्रपति के दो दिवसीय प्रवास के दौरान प्रशासन के सामने सुरक्षा के साथ-साथ सामान्य यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने की भी चुनौती थी। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पर्यटन कारोबारियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा गया, ताकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी न आए।
एसडीएम ने मनालीवासियों को कहा धन्यवाद
दौरा पूरा होने के बाद एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए मनालीवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का दौरा सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों, पर्यटन कारोबारियों तथा अन्य संबंधित लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाया। एसडीएम ने कहा कि मनालीवासियों ने पूरे दौरे के दौरान अनुशासन और सहयोग का परिचय दिया। उनके सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिली।
राष्ट्रपति के मनाली प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से लेकर यातायात संचालन तक कई स्तरों पर तैयारियां की गई थीं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और कारोबारियों से भी सहयोग की अपील की थी। दौरा संपन्न होने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों के सहयोग को इसकी सफलता का अहम हिस्सा बताया।