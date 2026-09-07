Kullu News: मंडियों में अनार की धमाकेदार एंट्री, 110 रुपये किलो तक पहुंचा भाव

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भुंतर सब्जी मंडी में अनार की शुरुआती खेप पहुंचते ही व्यापारी इसे हाथोंहाथ खरीद रहे हैं। सेब के साथ अनार की आवक शुरू होने से मंडियों में कारोबार भी बढ़ने लगा है। बागवानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ने के बावजूद अच्छे दाम बने रहेंगे।जिला कुल्लू के गड़सा, हुरला, थरास, भुंतर, खराहल, बंजार और सैंज सहित कई क्षेत्रों में अनार की खेती होती है। इन क्षेत्रों से अब फसल मंडियों तक पहुंचना शुरू हो गई है। बागवान प्रकाश चंद, सुनील धीमान, टीएस नेगी, हरि सिंह, नारायण सिंह, प्रकाश ठाकुर और प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि शुरुआती दौर में मृदुला किस्म को मिल रहा भाव उत्साह बढ़ाने वाला है।व्यापारी सोहन सिंह ठाकुर, वीर सिंह, सोनू चौहान, ईशात चौधरी, अशोक बाबू और गुलशन ने बताया कि आने वाले दिनों में अनार की आवक बढ़ने की संभावना है। नवरात्र और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है।