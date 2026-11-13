Kullu News: बर्फबारी से मयाड़ घाटी के खंजर गांव में फंसी एचआरटीसी बस

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संवाद न्यूज एजेंसीउदयपुर (लाहौल-स्पीति)। लाहौल घाटी की अति दुर्गम मयाड़ घाटी में शुक्रवार सुबह हुई ताजा बर्फबारी के चलते एचआरटीसी केलांग डिपो की एक बस खंजर गांव में फंस गई है।घाटी के रिहायशी क्षेत्रों सहित ऊंची चोटियों पर सुबह बर्फबारी हुई। इसके चलते उदयपुर से खंजर के लिए निकली बस की आवाजाही प्रभावित हो गई है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर से बीते वीरवार दोपहर बाद 4:30 बजे यह बस खंजर के लिए रवाना हुई थी। बस का रात्रि ठहराव मयाड़ घाटी के अंतिम गांव खंजर में होता है।अगले दिन सुबह बस को खंजर से उदयपुर लौटना था, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई ताजा बर्फबारी के कारण बस वहीं फंस गई। इससे उदयपुर-खंजर रूट पर बस सेवा प्रभावित हुई है। हालांकि घाटी के अन्य हिस्सों और लाहौल-कुल्लू के बीच बसों की आवाजाही सामान्य रही। एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि बर्फबारी के बीच घाटी सहित कुल्लू की ओर से लाहौल आने-जाने वाली बस सेवाएं सुचारु रहीं। केवल उदयपुर-खंजर रूट की बस रात्रि ठहराव के कारण खंजर में फंसी है। मौसम साफ होने के बाद बस को निकाला जाएगा। संवाद