Kullu News: पेंशनरों ने सरकार से मांगा लंबित एरियर का भुगतान

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मेडिकल बिल का भी जल्द भुगतान करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसी।कुल्लू। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला लाहौल-स्पीति की त्रैमासिक बैठक बुधवार को ढालपुर स्थित गौड़ निवास में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान जगदीश चंद हंस ने की। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया।बैठक की शुरुआत दिवंगत सदस्यों और उनके परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान एक शोक संतप्त परिवार को एसोसिएशन की ओर से 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्णय को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस समारोह में 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके एसोसिएशन के करीब 19-20 सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित पेंशनरों ने सरकार से पुरजोर मांग की कि पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान जल्द जारी किया जाए। साथ ही मेडिकल बिलों का भुगतान भी शीघ्र करने की मांग की गई। पेंशनरों ने कहा कि लंबे समय से लंबित भुगतान के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।