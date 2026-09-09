Kullu News: आठ किमी कंधों पर उठाकर मनाहरा पहुंचाया मरीज

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ग्रामीणों गोपाल, ठाकुर दत्त, प्रताप, शिवू, फागनू राम, दिलू राम, संगत राम, हरी राम आदि का कहना है कि गांव तक सड़क न होने के कारण उन्हें जहां रोजमर्रा का सामान पीठ और कंधे पर ढोना पड़ता है, तो वहीं बीमार होने वाले लोगों को सड़क तक पहुंचाना भी चुनौती होता है। पैदल रास्ते तंग हैं और ढांक से होकर रास्ते गुजरते हैं। बीमार लोगों को सड़क तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है।

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न्यूली (कुल्लू)। सैंज घाटी के दुर्गम गांव बागीशैडी से एक बीमार व्यक्ति को ग्रामीणों ने आठ किलोमीटर पगडंडियों के रास्ते कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। स्थानीय निवासी ज्ञान चंद बीमार चल रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाना था और सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को उसे कुर्सी के सहारे कंधे पर उठाकर मनाहरा तक पहुंचाना पड़ा। उसके बाद वाहन के माध्यम से उन्हें उपचार के लिए शिमला ले जाया गया।