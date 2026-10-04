Kullu News: राष्ट्रपति दौरे में बंद रहेगी पैराग्लाइडिंग गतिविधियां

...संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छह से आठ अक्तूबर तक के मनाली प्रवास के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग सतर्क हैं। ऐसे में छह से आठ अक्तूबर तक मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग तक पर्यटन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसमें पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, हॉट एयर बैलून व अन्य हवाई एवं साहसिक गतिविधियों का आयोजन नहीं होगा।पर्यटन विभाग ने पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति के मनाली प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में पैराग्लाइडिंग समेत अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावी निगरानी करने तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। संवाद