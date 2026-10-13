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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Mohar Singh wins Paragliding Accuracy Pre World Cup in Solang Nala Manali

हिमाचल: मनाली पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप में मोहर सिंह ने मारी बाजी, अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर

Tue, 13 Oct 2026 12:51 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली (कुल्लू)। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 13 Oct 2026 12:51 PM IST
सार

मनाली के सोलंगनाला में आयोजित चार दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप में मोहर सिंह ने 26 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। अक्षय कुमार दूसरे और अमन थापा तीसरे स्थान पर रहे। टीम वर्ग में स्पेहनिधार पैराग्लाइडिंग एडवेंचर ने बाजी मारी। समापन समारोह में विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने विजेताओं को सम्मानित किया और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में ऐसे आयोजनों की अहमियत बताई।

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Mohar Singh wins Paragliding Accuracy Pre World Cup in Solang Nala Manali
स्पर्धा के दौरान उड़ान भरता प्रतिभागी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में चार दिन तक चली पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के ओवरऑल वर्ग में मोहर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। अक्षय कुमार 38 अंकों के साथ दूसरे और अमन थापा 100 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

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प्रतियोगिता में पायलटों ने हवा में अपने कौशल, नियंत्रण और सटीक लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया। निर्धारित लक्ष्य पर सटीक उतरने के लिए प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चार दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से आए पायलटों ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया।

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टीम वर्ग में स्पेहनिधार पैराग्लाइडिंग एडवेंचर ने मारी बाजी
टीम वर्ग में स्पेहनिधार पैराग्लाइडिंग एडवेंचर ने पहला स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम किया। टीम एक्रो दूसरे स्थान पर रही, जबकि मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत और टीम वर्ग के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी दक्षता का परिचय दिया।

प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन मनाली में पर्यटन को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साहसिक पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं। ऐसे आयोजनों से मनाली की साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मजबूत होती है और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद राम ठाकुर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से प्रतियोगिता का आयोजन बेहतर ढंग से संभव हो पाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन मनाली में पैराग्लाइडिंग और साहसिक पर्यटन को नई पहचान दिलाने में सहायक होंगे।
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