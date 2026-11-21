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उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर सवाल उठाने वाली बयानबाजी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। सिंह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे में सेना को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करना देश के सैनिकों के सम्मान और देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला है।ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय विषय पर राजनीतिक बयानबाजी करते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री जगत सिंह नेगी को देश के सैनिकों तथा प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। संवाद