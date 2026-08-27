Kullu News: मिल्कफेड ने जारी किया एक महीने का भुगतान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:51 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:51 PM IST
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न्यूली (कुल्लू)। मिल्कफेड ने आखिर दुग्ध उत्पादकों के लंबित दो महीने में से एक महीने का भुगतान कर दिया है। इससे दुग्ध उत्पादकों को हल्की राहत मिली है। भुगतान न होने से खासकर महिलाओं को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। स्कूल, महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को हर माह का खर्चा भी नहीं दे पा रही थीं। इसके अलावा पशुओं को चारा और फीड आदि की व्यवस्था करने में भी उन्हें काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दुग्ध उत्पादकों की इस समस्या को संवाद न्यूज एजेंसी ने अमर उजाला के माध्यम से 21 अगस्त को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
इसके बाद अब मिल्कफेड ने जून महीने का लंबित भुगतान कर दिया है। जुलाई महीने का भुगतान जल्द करने का भी दावा किया है। दुग्ध उत्पादक मीरा बाई, अजय कुमार, धर्मपाल, राकेश ने बताया कि उनका दो महीने का भुगतान लंबित था। इसमें एक महीने का भुगतान हुआ है। अब जुलाई महीने का भुगतान शेष बचता है।
मिल्क प्लांट चक्कर के प्रभारी विश्वकांत शर्मा का कहना है कि जिनके बिल मिल रहे हैं, उनका भुगतान किया जा रहा है। आने वाले समय में हर महीने डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है। संवाद
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इसके बाद अब मिल्कफेड ने जून महीने का लंबित भुगतान कर दिया है। जुलाई महीने का भुगतान जल्द करने का भी दावा किया है। दुग्ध उत्पादक मीरा बाई, अजय कुमार, धर्मपाल, राकेश ने बताया कि उनका दो महीने का भुगतान लंबित था। इसमें एक महीने का भुगतान हुआ है। अब जुलाई महीने का भुगतान शेष बचता है।
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मिल्क प्लांट चक्कर के प्रभारी विश्वकांत शर्मा का कहना है कि जिनके बिल मिल रहे हैं, उनका भुगतान किया जा रहा है। आने वाले समय में हर महीने डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है। संवाद
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