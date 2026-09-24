Kullu News: वॉलीबाल, कबड्डी में मनाली जोन बना विजेता

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54 छात्र शतरंज प्रतियोगिता में शामिल हुए। जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मिलाकर कुल छह जोन बनाए गए थे। सभी मुकाबले जोन के आधार पर करवाए गए। अंतिम दिन हुए मुकाबलों में वॉलीबाल में मनाली जोन ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बंजार जोन दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी में मनाली जोन प्रथम और निरमंड जोन द्वितीय स्थान पर रहा। खो-खो में भुंतर जोन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि आनी जोन दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में कुल्लू जोन प्रथम और मनाली जोन द्वितीय स्थान पर रहा।प्रतियोगिता में राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन भी हुआ है। चयनित खिलाड़ियों का आगामी 6 अक्तूबर से ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।