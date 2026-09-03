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उठाऊ सिंचाई योजना की जाए शुरू : लोत राम

Thu, 03 Sep 2026 03:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:48 PM IST
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Lift irrigation scheme should be launched: Lot Ram
सैंज/लारजी (कुल्लू)। धाउगी वार्ड में लंबित विकास कार्यों को जल्द शुरू किया जाए। कनौन पंचायत की उठाऊ सिंचाई योजना दस साल से बंद पड़ी है। योजना के बंद होने से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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धाउगी वार्ड के बीडीसी सदस्य लोत राम भंडारी ने बीते बुधवार को एपीएमसी के चेयरमैन राम सिंह मियां से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने पाइप लाइन शोना डोर से कटेरा, शाडीधार टैंक मरम्मत, पेयजल योजना फनोड्ड से खनीधार-देवगढ़ के निर्माण आदि समस्याओं को भी उठाया। एपीएमसी चेयरमैन राम सिंह मियां ने कहा कि कार्यों को पूरा करवाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। संवाद
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