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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Kullu-Bastori bus service resumes after a week

Kullu News: सप्ताह बाद फिर शुरू हुई कुल्लू-बस्तोरी बस सेवा

Sat, 31 Oct 2026 04:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:29 PM IST
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Kullu-Bastori bus service resumes after a week
बस अड्डा कुल्लू से शाम शाम 5:30 बजे चलेगी एचआरटीसी की बस
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिला मुख्यालय से सटे भेखली धार क्षेत्र के लिए एचआरटीसी ने बस सेवा दोबारा शुरू कर दी है। करीब एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद कुल्लू-नथान-बस्तोरी रूट पर बस सेवा बहाल कर दी गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दशहरा उत्सव के दौरान इसे बंद कर दिया था।
यह बस सेवा चालक और परिचालकों को आ रही समस्याओं के कारण रोकी गई थी। निगम ने स्थानीय पंचायत और लोगों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया है। अब बस पहले की तरह प्रतिदिन शाम 5:30 बजे कुल्लू बस अड्डे से रवाना होगी। निगम ने चालक और परिचालक के रहने तथा खाने की व्यवस्था नथान निवासी राजकुमार के पास की है। एचआरटीसी के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग ने भी समस्याओं के समाधान की पुष्टि की।
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लोगों को मिली राहत
बस्तोरी पंचायत की प्रधान सुरेखा ठाकुर ने बस सेवा शुरू होने पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि इससे नथान, बस्तोरी व लंबीझोड़ क्षेत्र की हजारों जनता को लाभ मिलेगा। यह सेवा जिला मुख्यालय आने-जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बस बंद होने से लोगों को टैक्सियों में महंगा सफर करना पड़ रहा था। ग्रामीणों के लगातार प्रयासों से यह सफलता मिली है।
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