Kullu News: कांगला इलेवन ने थिरोट टाइगर्स को सात विकेट से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
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8.5 ओवर में लक्ष्य किया हासिल, गेंद और बल्ले से चमके अर्जुन बने मैन ऑफ द मैच
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजीन छुलटिम स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में कांगला इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थिरोट टाइगर्स को सात विकेट से शिकस्त दी। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में थिरोट टाइगर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रन पर ऑलआउट हो गई।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी कांगला इलेवन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 8.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कांगला इलेवन की जीत में अर्जुन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गेंदबाजी में चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि बल्लेबाजी में पांच गेंदों पर 13 रन बनाए। शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए अर्जुन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजीन छुलटिम स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में कांगला इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थिरोट टाइगर्स को सात विकेट से शिकस्त दी। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में थिरोट टाइगर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रन पर ऑलआउट हो गई।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी कांगला इलेवन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 8.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कांगला इलेवन की जीत में अर्जुन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गेंदबाजी में चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि बल्लेबाजी में पांच गेंदों पर 13 रन बनाए। शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए अर्जुन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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