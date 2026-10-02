Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:54 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:54 AM IST
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परंपरा
शैला देवता वागन सुबह 10:30 बजे जिया संगम स्थल में हारियानों के साथ पवित्र स्नान की परंपरा निभाएंगे।
शुभारंभ
जिला आयुर्वेद अस्पताल में जी पथ लैब का दोपहर 1:30 बजे शुभारंभ होगा।
समारोह
कुल्लू वैली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामशिला का वार्षिक समारोह सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। इसमें डीजीपी अशोक तिवारी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।
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शैला देवता वागन सुबह 10:30 बजे जिया संगम स्थल में हारियानों के साथ पवित्र स्नान की परंपरा निभाएंगे।
शुभारंभ
जिला आयुर्वेद अस्पताल में जी पथ लैब का दोपहर 1:30 बजे शुभारंभ होगा।
समारोह
कुल्लू वैली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामशिला का वार्षिक समारोह सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। इसमें डीजीपी अशोक तिवारी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।