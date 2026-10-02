Kullu News: सिटी में आज

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शैला देवता वागन सुबह 10:30 बजे जिया संगम स्थल में हारियानों के साथ पवित्र स्नान की परंपरा निभाएंगे।

शुभारंभ

जिला आयुर्वेद अस्पताल में जी पथ लैब का दोपहर 1:30 बजे शुभारंभ होगा।

समारोह

कुल्लू वैली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामशिला का वार्षिक समारोह सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। इसमें डीजीपी अशोक तिवारी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।

परंपरा