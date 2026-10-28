बजंतरियों का मानदेय बढ़ाना संस्कृति संरक्षण की दिशा में अहम कदम : मेहर

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यह बात देवभूमि बजंतरी कल्याण संघ के अध्यक्ष मेहर चंद ने कही। उनका कहना है कि कुल्लू जिले की समृद्ध देव संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने में बजंतरियों की अहम भूमिका है।देवी-देवताओं के साथ होने वाले धार्मिक आयोजनों, देव मेलों और विभिन्न पारंपरिक रस्मों में बजंतरी अपनी कला और वाद्य यंत्रों के माध्यम से देव परंपराओं का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनके मानदेय में बढ़ोतरी होने से बजंतरी समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा।बजंतरी केवल पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, देव परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे में बजंतरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से इस समुदाय में खुशी का माहौल है।उन्होंने कहा कि दशहरा कमेटी के अध्यक्ष एवं कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से बजंतरी समुदाय के हित में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।