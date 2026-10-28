नारेबाजी मामले की निष्पक्ष जांच की जाए : कार्तिक

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कार्तिक चौधरी ने कहा कि कुल्लू दशहरा देवभूमि की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ऐसे आयोजन में नारेबाजी कर अव्यवस्था फैलाना निंदनीय है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद कला केंद्र के दोनों प्रवेश द्वार खोले गए। साथ ही रिसेप्शन कमेटी की महिला पदाधिकारी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तथ्यों की जांच के बिना किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। संवाद

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कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान 26 अक्तूबर को लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र के बाहर हुई नारेबाजी के मामले में युवा कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बुधवार को ढालपुर स्थित अटल सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष कार्तिक चौधरी ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने पुलिस से नारेबाजी में शामिल लोगों और उनके उद्देश्य की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।