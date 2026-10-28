Kullu News: सिटी में आज

देवता बिजली महादेव दूसरे पड़ाव में थर्कू गांव स्थित देवालय में शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे।सफाई अभियानढालपुर में देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास नगर परिषद लोगों के साथ सफाई अभियान सुबह 10:30 बजे से चलाएगी।शिविरशिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी पर्यावरण संरक्षण का संदेश सुबह 10 बजे से देंगे।परिवहन सेवा - अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में कॉलेज गेट के समीप अस्थायी बस अड्डा स्थापित किया गया है। इस बस अड्डा से भुंतर, पाहनाला, औट, बंजार के लिए हिमाचल पथ परिवहन और निजी बसों का संचालन किया जाएगा।आपातकालीन ओपीडीक्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. रितू परण सेवाएं देंगी। हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791