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....प्रशिक्षण : रिवर राफ्टिंग केंद्र पिरड़ी में तीन राज्यों के स्वयंसेवियों को नदी के रास्ते राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।....शिक्षा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैला में शिविर में स्वयंसेवियों को एनएसएस के सिद्धांत और समाज सेवा के कार्यों से सुबह 10:30 बजे से अवगत करवाया जाएगा।....आस्था : लाहौल परिक्रमा के दौरान देवता राजा घेपन हिंसा से शकोली गांव अपराह्न 3 बजे पहुंचेंगे।.....काम की बातएनएच-305 में मंगलौर पुल से बंजार और जिभी की ओर सुबह 8:00 से पूर्वाह्न 11 और अपराह्न 3 से शाम 7 बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हाईवे पर शीतकालीन पर्यटन सीजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से शानू महाजन, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगे।..........ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रोहित वर्मामहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकत्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।