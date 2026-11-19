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संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित कर्मचारी आक्रोश रैली को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। संघ ने वीरवार को मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया।मांग पत्र में निगम के किसी भी होटल या इकाई को पीपीपी मोड पर न देने, कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती करने की मांग की गई है। इसके अलावा अप्रशिक्षित लोगों की अनुचित नियुक्तियों पर रोक लगाने और निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक मानदेय 30 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई है।संघ के प्रभारी डाबे राम चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री से मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तावित आक्रोश रैली में पर्यटन निगम के कर्मचारी भी शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। संवाद