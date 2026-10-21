Kullu News: सिटी में आज

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...आयोजन : कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की भव्य जलेब देवताओं की उपस्थिति में अपराह्न 3 बजे निकलेगी।...स्वास्थ्य : आनी के लोट गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच अपराह्न 1 बजे से करेगी।...शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर का समापन अपराह्न 2:30 बजे होगा।....काम की बातबाहरी राज्यों और लंबे रूटों की बसों को अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया फोरलेन संचालित किया जाएगा। कुल्लू आने और बाहर जाने वाली बसें कीरतपुर-मनाली हाईवे से ही चलेंगी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।बॉक्सओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।