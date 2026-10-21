Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:13 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:13 PM IST
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सांस्कृतिक : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका और रूस के सांस्कृतिक दल प्रस्तुतियां शाम 8 बजे से देंगे।
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आयोजन : कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की भव्य जलेब देवताओं की उपस्थिति में अपराह्न 3 बजे निकलेगी।
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स्वास्थ्य : आनी के लोट गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच अपराह्न 1 बजे से करेगी।
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शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर का समापन अपराह्न 2:30 बजे होगा।
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काम की बात
बाहरी राज्यों और लंबे रूटों की बसों को अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया फोरलेन संचालित किया जाएगा। कुल्लू आने और बाहर जाने वाली बसें कीरतपुर-मनाली हाईवे से ही चलेंगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।
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बॉक्स
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आयोजन : कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की भव्य जलेब देवताओं की उपस्थिति में अपराह्न 3 बजे निकलेगी।
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स्वास्थ्य : आनी के लोट गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच अपराह्न 1 बजे से करेगी।
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शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर का समापन अपराह्न 2:30 बजे होगा।
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काम की बात
बाहरी राज्यों और लंबे रूटों की बसों को अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया फोरलेन संचालित किया जाएगा। कुल्लू आने और बाहर जाने वाली बसें कीरतपुर-मनाली हाईवे से ही चलेंगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रीतू परण और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।
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पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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