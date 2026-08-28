Kullu News: सिटी में आज

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.......खेल-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।...बैठक-देवता खुडीजल के मेले में आ रहे देवताओं के स्वागत और उनके रहने की व्यवस्था के लिए दाेपहर 2 बजे मंदिर कमेटी की बैठक होगी।....काम की बातबिजली बंद -33 केवी सैंज लाइन के तहत आने वाले कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मंपटन, पाशी, खारंगचा, कुंदर, मझाण, खडोहा, रैला-1, रैला-2, जीवा, शरण, बगीधार और भट्कंधा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।....स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. प्रीत और रात 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगे।...ओपीडीओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, डॉ. सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिनहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।