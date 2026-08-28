Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:37 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:37 PM IST
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परिक्रमा- देवता गुग्गा जाहर पीर जिला मुख्यालय सुल्तानपुर की परिक्रमा दोपहर 12:30 बजे से करेंगे।
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खेल-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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बैठक-देवता खुडीजल के मेले में आ रहे देवताओं के स्वागत और उनके रहने की व्यवस्था के लिए दाेपहर 2 बजे मंदिर कमेटी की बैठक होगी।
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काम की बात
बिजली बंद -33 केवी सैंज लाइन के तहत आने वाले कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मंपटन, पाशी, खारंगचा, कुंदर, मझाण, खडोहा, रैला-1, रैला-2, जीवा, शरण, बगीधार और भट्कंधा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. प्रीत और रात 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगे।
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, डॉ. सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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खेल-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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बैठक-देवता खुडीजल के मेले में आ रहे देवताओं के स्वागत और उनके रहने की व्यवस्था के लिए दाेपहर 2 बजे मंदिर कमेटी की बैठक होगी।
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काम की बात
बिजली बंद -33 केवी सैंज लाइन के तहत आने वाले कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मंपटन, पाशी, खारंगचा, कुंदर, मझाण, खडोहा, रैला-1, रैला-2, जीवा, शरण, बगीधार और भट्कंधा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. प्रीत और रात 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, डॉ. सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।