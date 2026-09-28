Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:27 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:27 PM IST
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यूथ फेस्टिवल : राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) का इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 का बहुउद्देश्यीय सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे आगाज होगा।
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संवाद : बंजार के कलामंच में अपराह्न 1 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। इसमें 20 पंचायतों की महिलाएं भाग लेंगी।
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बैठक : देव संस्कृति ट्रस्ट अटल सदन में बजंतरी संघ अपनी समस्याओं को लेकर दोपहर 12:00 बजे बैठक करेंगे।
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काम की बात:
लंबित बिजली बिल भरने का अंतिम दिन
विद्युत उपमंडल नगवाईं के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिजली बिल भुगतान अंतिम दिन है। यदि किसी उपभोक्ता ने देय तिथि के समाप्त होने पर बिल नहीं भरा है, उनके लिए ऑफ या ऑनलाइन माध्यम से बिल भरने का आखिरी दिन है। अन्यथा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बिजली अस्थायी तौर पर बंद की दी जाएगी। उसके बाद पूरा बिजली बिल भरने और अतिरिक्त शुल्क जमा होने के बाद ही बिजली बहाल की जाएगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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संवाद : बंजार के कलामंच में अपराह्न 1 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। इसमें 20 पंचायतों की महिलाएं भाग लेंगी।
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बैठक : देव संस्कृति ट्रस्ट अटल सदन में बजंतरी संघ अपनी समस्याओं को लेकर दोपहर 12:00 बजे बैठक करेंगे।
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काम की बात:
लंबित बिजली बिल भरने का अंतिम दिन
विद्युत उपमंडल नगवाईं के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिजली बिल भुगतान अंतिम दिन है। यदि किसी उपभोक्ता ने देय तिथि के समाप्त होने पर बिल नहीं भरा है, उनके लिए ऑफ या ऑनलाइन माध्यम से बिल भरने का आखिरी दिन है। अन्यथा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बिजली अस्थायी तौर पर बंद की दी जाएगी। उसके बाद पूरा बिजली बिल भरने और अतिरिक्त शुल्क जमा होने के बाद ही बिजली बहाल की जाएगी।
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क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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