Kullu News: सिटी में आज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

....संवाद : बंजार के कलामंच में अपराह्न 1 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। इसमें 20 पंचायतों की महिलाएं भाग लेंगी।....बैठक : देव संस्कृति ट्रस्ट अटल सदन में बजंतरी संघ अपनी समस्याओं को लेकर दोपहर 12:00 बजे बैठक करेंगे।....काम की बात:लंबित बिजली बिल भरने का अंतिम दिनविद्युत उपमंडल नगवाईं के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिजली बिल भुगतान अंतिम दिन है। यदि किसी उपभोक्ता ने देय तिथि के समाप्त होने पर बिल नहीं भरा है, उनके लिए ऑफ या ऑनलाइन माध्यम से बिल भरने का आखिरी दिन है। अन्यथा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बिजली अस्थायी तौर पर बंद की दी जाएगी। उसके बाद पूरा बिजली बिल भरने और अतिरिक्त शुल्क जमा होने के बाद ही बिजली बहाल की जाएगी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगे।....ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।