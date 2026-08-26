कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिलेगा पूर्ण बहुमत : गुलेरिया

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बुधवार को जिस्पा में पत्रकार वार्ता में गुलेरिया ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 25 प्रकोष्ठ सक्रिय किए गए हैं। इनमें 19 पुराने प्रकोष्ठों के अलावा हाल ही में छह नए प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।इन प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने के साथ पार्टी की गतिविधियों को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।इससे पहले कुल्लू जिले में सभी प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की जा चुकी है। अब लाहौल-स्पीति जिले के सभी प्रकोष्ठों के साथ संयुक्त बैठक की जा रही है। इसका उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और हर बूथ को सक्रिय करना है।गुलेरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में कांग्रेस ने जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल की थी। अब सरकार की जनविरोधी नीतियों को भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच उजागर करेंगे।उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मिशन 2027 की तैयारियों में जुटने और प्रदेश नेतृत्व के दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष रिगजीन हायरपा भी मौजूद रहे।