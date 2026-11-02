फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Government should promptly release the pending financial benefits of pensioners: Purn Dev

पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करे सरकार : पूर्ण देव

Mon, 02 Nov 2026 04:15 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 04:15 PM IST
विज्ञापन
Government should promptly release the pending financial benefits of pensioners: Purn Dev
पतलीकूहल (कुल्लू)। हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन नगर खंड की मासिक बैठक सोमवार को कटराईं में राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्ण देव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें खंड वरिष्ठ उपाध्यक्ष भानु प्रकाश गौतम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
विज्ञापन

बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों को पांच प्रतिशत डीए देने के निर्णय के लिए आभार जताया गया। साथ ही पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग उठाई गई। फेडरेशन पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों को उनके देय वित्तीय लाभ शीघ्र प्रदान किए जाएं, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन

बैठक में वित्त सचिव निर्मल बौद्ध, हीरालाल ठाकुर, राज्य प्रतिनिधि मनोहर ठाकुर, अजीत स्नेही, खंड अध्यक्ष प्रेमचंद वर्मा, तीरचंद, बाला राम आदि सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में फेडरेशन की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। अगली मासिक बैठक सात दिसंबर को कटराईं में आयोजित की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed