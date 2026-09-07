Kullu News: प्रतियोगिता के लिए गौशाल स्कूल के खिलाड़ी कर रहे अभ्यास

संवाद न्यूज एजेंसीसोलंगनाला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्राण में 14 सितंबर को खंडस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर विद्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौशाल स्कूल के विद्यार्थी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।विद्यालय के प्रधानाचार्य भास्कर देव आचार्य ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गौशाल स्कूल के विद्यार्थी खंड स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता को लेकर विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। संवाद