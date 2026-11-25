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कीमतों में बढ़ोतरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनपीके 16:16:16 का 50 किलो का बैग, जो पहले 1750 रुपये में मिल रहा था, अब 2250 रुपये तक पहुंच गया है। एनपीके 12: 32:16 का पुराना भाव 1850 रुपये था, जो बढ़कर 2350 रुपये प्रति बैग हो गया है। हालांकि इसका भाव 2450 रुपये किया गया था, लेकिन दो दिन पहले ही इसके रेट में 100 रुपये की कमी की गई है। यूरिया खाद का रेट 266 रुपये प्रति बैग ही हैप्रदेश में रबी फसलों की बिजाई का सीजन चल रहा है, जबकि सेब बागवानों को भी बगीचों में खाद डालने की जरूरत है। ऐसे में किसानों को जरूरत के समय ही महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलें और लगभग 2.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी होती है।बागवान किशोरी लाल, उगम राम ठाकुर, तेज राम, किशन ठाकुर और लीला प्रसाद ने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है। उन्होंने सरकार से खाद पर सब्सिडी बढ़ाने और छोटे किसानों-बागवानों को राहत देने की मांग की है।उधर, इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित गुलाटिया ने बताया कि एनपीके 12:32:16 खाद के दाम में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यूरिया का भाव 266 रुपये ही है।खाद की मांग पर चला बढ़े दामों का पताईरान-अमेरिका युद्ध के कारण विदेशों से कच्चा माल महंगा और कम मात्रा आ रहा है। इस वजह से खाद के रेट बढ़े है। वहीं, 16:16:16 खाद के रेट सितंबर और 12:21:16 खाद के रेट अक्तूबर में बढ़े है। रबी की बिजाई और सेब के बगीचों में खाद की मांग बढ़ने से बढ़े हुए रेटों का खुलासा हुआ है।